CASERTA (rgl) – Una giornata di relax si è trasformata in tragedia per Matteo Ferrara, 23 anni, carabiniere di Sessa Aurunca in servizio a Milano, e la sua compagna Melissa Rea, 22enne residente anch’essa nel comune casertano. I due fidanzati sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 81, nel comune di Sessa Aurunca. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani erano in sella a uno scooter diretto probabilmente verso il mare, percorrendo la strada che da San Castrese conduce alla statale Appia. Per cause ancora in fase di accertamento, avrebbero perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’impatto con il selciato è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla coppia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, tra cui gli agenti del commissariato di Polizia di Sessa Aurunca e la Polizia Stradale, che hanno immediatamente chiuso il tratto di strada e avviato i rilievi del caso. I poliziotti stanno verificando l’ipotesi che lo scooter possa aver toccato un’altra vettura prima dello schianto: il conducente dell’auto si è fermato e ha collaborato con gli investigatori. Matteo Ferrara si trovava in Campania in ferie per trascorrere qualche giorno a casa, accanto alla sua famiglia e alla sua compagna.