Tragedia alle porte di Avellino nella mattinata di oggi, dove una donna di 71 anni, originaria di Forino, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima è stata travolta da un tir nei pressi di un noto centro commerciale nella frazione Torrette di Mercogliano, lungo una delle arterie più trafficate della zona. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava a piedi nei pressi della carreggiata quando il mezzo pesante l’ha investita in circostanze ancora al vaglio delle autorità. L’impatto è stato fatale: il corpo è rimasto incastrato sotto il tir, rendendo complesse le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per la 71enne non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero della salma, protrattesi per diverso tempo, hanno causato forti rallentamenti al traffico, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Il pubblico ministero della Procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita presso l’ospedale del capoluogo irpino per gli accertamenti del caso. Intanto sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.