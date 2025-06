Un viaggio nella memoria, tra le pieghe della storia politica postunitaria e il cuore dell’Irpinia, quello offerto dallo storico Pasquale Colucci con la sua nuova pubblicazione: “Giuseppe Caravita di Sirignano. Biografia politica di un gentiluomo napoletano”, edito da La Valle del Tempo Edizioni di Napoli. Il volume sarà presentato sabato 7 giugno alle 17:30 nella sala consiliare del Comune di Sirignano, in piazza Aniello Colucci, nell’ambito di un evento promosso dalla Pro Loco Sant’Andrea. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del consigliere comunale Pellegrino Peluso e del presidente della Pro Loco Domenico Lippiello. Il dialogo con l’autore sarà condotto da Stella Colucci, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di una figura complessa e affascinante, spesso trascurata o mal interpretata nella storiografia locale. Giuseppe Caravita, principe di Sirignano, non è nuovo alla carta stampata, ma il lavoro di Colucci si distingue per la sua attenzione all’aspetto politico e riformatore del personaggio. Più che un semplice aristocratico, Caravita fu un visionario ante litteram, che seppe coniugare il mecenatismo culturale a un’intensa attività sociale. Dalla fondazione della Cassa Popolare Agricola di Baiano, primo istituto di credito irpino, alle proposte per migliorare la viabilità dell’entroterra campano, emerge il profilo di un uomo che guardava al futuro con lucidità e passione civile. Nel testo vengono messe in luce anche le relazioni del principe con Napoli, la sua influenza nelle dinamiche del potere borghese e la sua attenzione alla condizione economica del popolo irpino. Temi, quelli affrontati da Caravita oltre un secolo fa, che restano drammaticamente attuali: isolamento delle aree interne, agricoltura da sostenere, credito accessibile per le piccole economie.