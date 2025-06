Lavori sulla condotta idrica a Castellammare, disagi in 7 comuni

È iniziato il 3 giugno, in località Palombara nel comune di Castellammare di Stabia, un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice DN 600, fondamentale per l’approvvigionamento idrico della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri. A renderlo noto è l’ente gestore Gori, che ha spiegato come l’opera si inserisca nel più ampio piano di tutela della risorsa idrica e ammodernamento delle infrastrutture. Dall’esito di un’accurata campagna di indagini strutturali, è emersa infatti la necessità di ripristinare un tratto aereo della tubazione ritenuto critico, che sarà completamente rimosso e sostituito con una nuova condotta interrata lunga circa 26 metri. L’obiettivo è duplice: garantire maggiore sicurezza e continuità del servizio idrico, soprattutto in vista della stagione estiva e dell’aumento della domanda legata al turismo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e con la massima efficienza, si rende però necessario sospendere temporaneamente il servizio idrico. Lo stop è programmato dalle 14 di mercoledì 11 giugno alle 13 di giovedì 12 giugno 2025, e interesserà diverse zone dei comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e alcune aree del comune di Capri. In vista della sospensione, i cittadini sono invitati a fare scorte d’acqua sufficienti per i bisogni essenziali, ed è raccomandato un uso responsabile della risorsa per evitare disagi maggiori, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Per ridurre l’impatto sull’utenza, sono già state programmate manovre tecniche per ottimizzare la distribuzione delle riserve idriche disponibili e accelerare la ripresa del servizio. Inoltre, è stato attivato un piano straordinario di emergenza che prevede l’impiego di autobotti, fontanine temporanee e serbatoi mobili in punti strategici del territorio coinvolto.