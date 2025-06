È bastato uno sguardo attento, una telefonata e un grande sangue freddo per trasformare una giovane cittadina in un elemento chiave di un’operazione che ha portato all’arresto di tre ladri d’auto. Tutto è accaduto nella serata di ieri, intorno alle 20:45, in corso Garibaldi a Pollena TRocchia, dove una 27enne ha notato due uomini aggirarsi con fare sospetto intorno a una Lancia Y parcheggiata, mentre una terza persona attendeva poco distante a bordo di una Nissan Juke con il motore acceso. La donna, comprendendo che qualcosa non andava, ha immediatamente contattato i carabinieri, mantenendo la calma e fornendo in tempo reale al militare di servizio dettagli precisi su quanto stava accadendo. Non solo: con lucidità e determinazione ha continuato a seguire a distanza i sospetti, aggiornando costantemente i militari. La sinergia tra la cittadina e le forze dell’ordine si è rivelata vincente. In breve tempo, una gazzella dell’Arma ha intercettato e bloccato i veicoli a Sant’Anastasia, intorno alle 21. All’interno della Nissan Juke – usata come mezzo “pulito” per accompagnare il furto – sono stati trovati arnesi da scasso, mentre la Lancia Y presentava evidenti segni di effrazione. I tre giovani, di 24, 23 e 18 anni, tutti originari di Napoli e già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi, sono stati arrestati in flagranza di reato. Il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario.