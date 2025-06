Tragedia in una masseria di Sant’Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua, nel Casertano, dove nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 17 anni, di origine gambiana, è stato ucciso a coltellate durante una violenta lite scoppiata nella cucina del ristorante. La vittima Alagie Sabally era ospite di un centro per migranti della zona. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Capua, il giovane era stato chiamato a lavorare per un solo giorno in supporto al cuoco e al personale di cucina. La lite, degenerata in pochi istanti, sarebbe nata all’interno dei locali di lavoro. Non sono ancora chiare le cause dello scontro, ma durante la colluttazione il giovane è stato colpito con uno o più fendenti mortali. A restare feriti anche un uomo, presumibilmente colui con cui Sabally ha avuto il litigio, e una donna, che avrebbe tentato di frapporsi per evitare il peggio. L’intervento dei soccorsi si è rivelato inutile: per il 17enne non c’è stato nulla da fare. I militari, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare le responsabilità individuali. Al centro degli accertamenti anche la posizione lavorativa del minore, che sarebbe stato impiegato per quella sola giornata, in maniera occasionale e da verificare se nel rispetto della normativa vigente.