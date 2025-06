CAIVANO (rgl) – Un silenzioso pomeriggio di provincia si è trasformato in un incubo per una madre e sua figlia di 16 anni, affetta da disabilità, brutalmente aggredite all’interno di un’automobile lungo il tratto di strada che collega Crispano a Caivano. L’uomo che avrebbe dovuto proteggerle – un 43enne pizzaiolo con precedenti – è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Caivano dopo aver sferrato pugni e gomitate al volto delle due vittime, entrambe originarie della provincia di Salerno. Determinante per il tempestivo intervento dei militari è stato il coraggio e la lucidità della giovane, nonostante la grave disabilità. In preda alla paura, ma spinta da un istinto di sopravvivenza, è riuscita a inviare la propria posizione in tempo reale tramite una chat di amici. La ragazza aveva appena lasciato una festa di compleanno e, comprendendo la gravità di quanto stava accadendo, ha chiesto aiuto con un semplice messaggio. Gli amici, allertato il 112, hanno permesso alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Caivano di individuare rapidamente l’auto segnalata. Poco dopo, la pattuglia ha intercettato il veicolo, bloccando l’uomo che è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale. Le due donne, trasportate in ospedale, hanno riportato ferite lievi: 10 giorni di prognosi per la madre, 7 per la figlia.