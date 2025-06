Una discussione dai toni accesi con la madre, scaturita per motivi apparentemente banali legati all’uso del cellulare, si è trasformata in un dramma sfiorato. È quanto accaduto a Teano, in provincia di Caserta, dove una ragazzina di 14 anni si è lanciata dalla finestra della propria abitazione, finendo al suolo dopo un volo di pochi metri. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione di Teano e della compagnia di Capua, intervenuti sul posto per ricostruire l’accaduto, la giovane avrebbe reagito con disperazione a un litigio con la madre. Alla base del diverbio, ci sarebbe stato il divieto di usare il telefono cellulare imposto dalla donna, che avrebbe generato nella minore una reazione impulsiva e drammatica. Fortunatamente, la caduta non si è rivelata fatale: il salto è avvenuto da un’altezza contenuta, ma sufficiente a causare lesioni serie, per le quali si è reso necessario il trasporto urgente all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove la ragazza è stata presa in carico dai medici. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.