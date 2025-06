Malore in piscina, muore un turista 75enne nel Salernitano

Un uomo di 75 anni, in vacanza ad Ascea, nel Salernitano, insieme a un gruppo di turisti provenienti dall’Emilia-Romagna, è morto nel pomeriggio di ieri a seguito di un malore improvviso mentre si trovava in piscina all’interno di una struttura ricettiva della zona. Secondo quanto si apprende, l’anziano si era appena immerso in acqua quando ha iniziato ad avvertire un forte malessere. Alcuni presenti hanno subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Omignano. I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivata anche un’auto medica per fornire ulteriore supporto sanitario. Nonostante gli sforzi del personale medico, il turista è deceduto poco dopo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’intera scena si è svolta davanti agli altri ospiti della struttura, ancora sotto shock per l’accaduto.