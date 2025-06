Mattinata di paura nel Casertano: incendio in un centro per migranti

Il silenzio dell’alba è stato spezzato dal fumo e dalla paura. Erano da poco passate le 5:45 di questa mattina quando, nella frazione di Casale di Carinola, nel comune di Carinola (Caserta), alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo levarsi da un edificio che ospita un centro di accoglienza per migranti. Le finestre annerite, l’odore acre nell’aria e il timore che qualcuno potesse trovarsi ancora all’interno hanno subito fatto scattare l’allarme. In pochi minuti, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone ha raggiunto via Croce, dove si trovava la struttura. Al loro arrivo, i pompieri si sono trovati di fronte a due stanze del primo piano avvolte dalle fiamme. Materassi, suppellettili e arredi stavano già bruciando. Con grande rapidità, hanno iniziato le operazioni di spegnimento per evitare che l’incendio si propagasse all’intero edificio, mettendo a rischio la vita delle persone ospitate. Un’autobotte giunta dalla sede centrale di Caserta ha garantito il supporto idrico necessario, mentre sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, fortunatamente non necessaria per trasporti d’urgenza. Nessuno degli ospiti, infatti, ha riportato ferite: un sollievo per una comunità che, per la seconda volta, stava rischiando di perdere tutto. Resta da chiarire l’origine delle fiamme, che si sono sviluppate all’interno delle camere da letto. Le indagini, affidate ai tecnici dei Vigili del Fuoco, sono ancora in corso. Le ipotesi vanno da un corto circuito a un possibile incidente legato a dispositivi elettrici.