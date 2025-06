Il grande momento si avvicina: da oggi sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito le commissioni per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Gli studenti, le famiglie e i docenti possono consultare le composizioni collegandosi al motore di ricerca dedicato all’indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it. Quest’anno saranno 524.415 i maturandi coinvolti nella sessione d’esame, di cui 511.349 candidati interni e 13.066 esterni. Le commissioni attivate sono 13.900, distribuite su 27.698 classi in tutta Italia. La ripartizione per tipologia di istituto è la seguente ai licei: 268.577 studenti, agli istituti tecnici: 169.682 mentre sono 86.156 agli istituti professionali Ogni commissione è composta da sette membri: un presidente esterno, tre commissari interni all’istituto scolastico e tre esterni, secondo le regole fissate dal Ministero. Le prove scritte prenderanno il via mercoledì 18 giugno alle ore 8.30 con il tema di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Il giorno successivo, giovedì 19 giugno, si terrà la seconda prova, diversa a seconda dell’indirizzo di studi (ad esempio, Matematica per il Liceo Scientifico o Greco per il Classico). Dopo gli scritti, seguirà il colloquio orale, che servirà ad accertare il pieno raggiungimento del profilo culturale, educativo e professionale del candidato. Per aiutare studenti, famiglie e personale scolastico, il Ministero ha messo a disposizione anche una pagina informativa completa con materiali e approfondimenti, consultabile qui: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/.