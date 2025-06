FROSINONE (nello lauro) – C’è un anche un pezzo di Cicciano nella finalissima del campionato Nazionale Under 17 Serie A e B: è il tecnico Giovanni Renna, allenatore del Milan, che questa sera – venerdì 20 giugno alle ore 20 – guiderà i rossoneri nella sfida contro il Torino, in programma allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone (in diretta su Vivo Azzurro TV). I rossoneri hanno conquistato l’accesso alla finalissima battendo 4-2 la Juventus nella semifinale giocata sempre a Frosinone. Una vittoria pesante, ottenuta con autorevolezza, che riporta il Milan a disputare una finale scudetto undici anni dopo l’ultima volta (stagione 2013-2014 battuta dall’Inter di Di Gregorio e Dimarco ai calci di rigore). Renna, al secondo anno sulla panchina dell’Under 17 del Milan, ha costruito un gruppo solido e competitivo, riuscendo ad arrivare dove mancava da oltre un decennio. Arrivato a Milanello nel 2019, prima come collaboratore del vivaio, poi come vice e infine tecnico titolare, il mister ciccianese ha conquistato la fiducia del club e dei ragazzi, riuscendo a dare continuità a un percorso di crescita che già lo scorso anno si era fermato ai quarti. A contendergli il titolo ci sarà il Torino di Fabio Rebuffi, che ha battuto 2-1 l’Udinese nell’altra semifinale, disputata a Latina. Ma a prescindere dal risultato, per Renna la vittoria più grande è lo sviluppo dei singoli talenti: “Il direttore Vincenzo Vergine ci ha chiesto fin dal primo giorno di migliorare ogni singolo calciatore a livello individuale e penso che l’obiettivo sia stato raggiunto dopo 11 mesi di lavoro e sacrifici”, ha commentato il mister napoletano con soddisfazione. “Il gruppo è forte e ha coraggio: è una grande soddisfazione vedere ragazzi di talento che lottano su ogni pallone. La finale sarà una partita ancora più difficile, ma ci faremo trovare pronti”, ha concluso. Il sogno è vicinissimo.