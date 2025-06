Minacce alla figlia di Meloni, prof Addeo ha tentato il suicidio

NOLA (Nello Lauro) – Dal web all’ospedale: il dramma privato di Stefano Addeo, il docente di tedesco del liceo “Enrico Medi” di Cicciano finito al centro della bufera mediatica per un post su Facebook in cui augurava la morte alla figlia della premier Giorgia Meloni, evocando il tragico destino della giovane Martina Carbonaro, uccisa ad Afragola dal suo ex fidanzato. Nelle ultime ore Addeo ha tentato il suicidio ingerendo una forte quantità di medicinali – secondo fonti vicine al caso, circa 50 pasticche – accompagnate da alcol. Il gesto è avvenuto nel suo appartamento a Marigliano. Il professore, prima di compiere l’estremo atto, ha avvertito Anna Iossa, dirigente dell’istituto scolastico dove insegna, chiedendole aiuto. La preside, colta da forte preoccupazione, ha immediatamente allertato i carabinieri. I militari dell’Arma sono giunti rapidamente sul posto, trovando l’uomo in condizioni critiche ma ancora cosciente. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Nola in codice rosso, Addeo è attualmente ricoverato. Fonti ospedaliere riferiscono che non sarebbe in pericolo di vita. Il tentativo di suicidio arriva dopo giorni di polemiche roventi innescate da un post social diventato virale, in cui il docente aveva scritto parole di odio verso la figlia della premier, suscitando un’ondata bipartisan di condanne e l’avvio di indagini e procedimenti disciplinari. Il Ministero dell’Istruzione ha preannunciato provvedimenti severi, mentre la Procura sta valutando i reati connessi al contenuto del messaggio pubblicato.