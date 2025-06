È stato ritrovato vivo, dopo un’intera notte trascorsa in un canalone di montagna, Antonio Noviello, 87enne cardiologo in pensione, scomparso nel pomeriggio di ieri mentre si era avventurato in cerca di funghi nei boschi di Monteforte Irpino. A rintracciarlo, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati gli uomini del Soccorso Alpino della guardia di finanza, impegnati in un’intensa attività di ricerca coordinata dalla prefettura di Avellino e che ha visto mobilitate anche squadre dei vigili del fuoco, unità cinofile, i carabinieri, la polizia, volontari della protezione civile e numerosi cittadini. Decisiva è stata la sinergia tra le diverse forze in campo: nelle ultime ore sono stati impiegati anche droni, un elicottero e un quad fuoristrada dei Vigili del Fuoco, che ha permesso di percorrere tratti impervi e raggiungere rapidamente il luogo del ritrovamento. Il medico, seppur provato dalla notte al freddo e senza viveri, è stato trovato cosciente e in discrete condizioni generali. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato predisposto il trasferimento in ospedale ad Avellino per ulteriori accertamenti. Noviello, molto conosciuto in Irpinia per la sua attività medica, era uscito nel pomeriggio di ieri senza più fare ritorno. L’allarme è stato lanciato in serata dai familiari, preoccupati per il mancato rientro. Immediatamente si è attivato il piano di emergenza per le persone scomparse.