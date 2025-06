AVELLINO (rgl) – Notte di fuoco a Montoro dove un incendio ha completamente distrutto due autovetture parcheggiate in via Vigna nella frazione San Felice. Le fiamme si sono sviluppate nel cuore della notte per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando i residenti della zona hanno segnalato un rogo che stava coinvolgendo due auto in sosta sulla pubblica via. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti né danni a persone, ma i due veicoli sono andati completamente distrutti. I carabinieri stanno portando avanti le indagini per stabilire l’origine dell’incendio. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che potrebbero offrire elementi utili a chiarire l’origine del rogo.