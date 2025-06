Moto contro mezzo pesante: due morti sulla Tangenziale di Napoli

NAPOLI (rgl) – Tragico incidente stradale oggi, intorno alle 13, sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, all’altezza dello svincolo Italia 90. Due motociclisti – un uomo e una donna – hanno perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale, i due erano in sella alla stessa moto quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un mezzo pesante, probabilmente un camion. L’impatto, violentissimo, ha provocato il decesso immediato dei due centauri, che sarebbero stati decapitati al momento dello scontro. L’incidente ha avuto ripercussioni pesanti sulla viabilità: lo svincolo “Italia 90” è stato chiuso in entrata verso Capodichino alle 13:30 per consentire l’intervento dei soccorsi sanitari e meccanici, nonché dei rilievi tecnici da parte delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Tangenziale di Napoli. Lunghe code si sono formate lungo la direttrice da Pozzuoli verso Capodichino, paralizzando il traffico per ore. Lo svincolo è stato riaperto al traffico solo alle 16:30, dopo le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli coinvolti.