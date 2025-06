NAPOLI (rgl) – È finito in manette un 70enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di banconote false. L’arresto è avvenuto nella mattinata di ieri ad opera degli agenti della polizia di Stato del commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Nolana, nel cuore di Napoli. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento. A seguito di una perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto addosso al 70enne 25mila euro in banconote da 50 euro, tutte con lo stesso numero seriale, rivelatesi contraffatte. L’attività investigativa è proseguita con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati scoperti e sequestrati altri 56.810 euro in banconote false, abilmente nascosti all’interno dell’appartamento. Il totale del denaro falso recuperato supera gli 80mila euro. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di falsificazione di monete e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, e condotto presso gli uffici di polizia in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.