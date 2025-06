Napoli, agguato nella notte alla Sanità: due giovani feriti, uno grave

Paura e sangue nella notte nel cuore del rione Sanità. Due giovani, rispettivamente di 22 e 24 anni, entrambi napoletani, sono rimasti feriti in un agguato a colpi di pistola avvenuto intorno alla mezzanotte in via della Sanità. A sparare, secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter, poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. I due feriti, sebbene in condizioni diverse, sono riusciti a raggiungere autonomamente l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è scattato l’allarme. Il 22enne è stato colpito alla gamba destra: ricoverato in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Più preoccupanti invece le condizioni del 24enne, raggiunto da un colpo al torace, per cui si è reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, dove è stato subito sottoposto a intervento chirurgico. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Napoli, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e identificare il responsabile.