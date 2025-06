NAPOLI (rgl) – Una lite per futili motivi è degenerata in un’aggressione brutale. È successo ieri pomeriggio in via Leopardi, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, dove una donna di 59 anni è stata violentemente spintonata e colpita con calci alla schiena da un gruppo di adolescenti, dopo un’accesa discussione all’interno di un’attività commerciale. La donna, caduta rovinosamente a terra, ha battuto la testa riportando un trauma cranico. Soccorsa dal 118, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Paolo e successivamente al San Giovanni Bosco, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata: non è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli si sono concentrate fin da subito sulla ricostruzione della dinamica, anche attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze presenti sul posto. Nella notte è arrivata la svolta: i militari hanno identificato i presunti responsabili dell’aggressione. Si tratta di sei giovanissimi tra i 12 e i 16 anni, quattro ragazzi e due ragazze, ora segnalati all’autorità giudiziaria minorile. Le indagini sono tuttora in corso per valutare eventuali responsabilità penali e le circostanze che hanno portato al gesto.