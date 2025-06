NAPOLI (rgl) – Un’esplosione, probabilmente causata dallo scoppio di bombole di gas, ha scosso intorno alle 19:30 la zona di via Peppino De Filippo, a pochi passi da via Foria, nel cuore di Napoli. Il boato è stato udito distintamente in tutto il quartiere, e ha coinvolto almeno i primi due appartamenti di uno stabile residenziale. Dalle prime ricostruzioni, a cedere sarebbe stata una struttura adibita a deposito, verosimilmente contenente bombole di gas, all’interno o nelle immediate adiacenze dell’edificio. L’esplosione ha provocato danni strutturali evidenti, costringendo le autorità a evacuare l’area e ad avviare le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. Una donna è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero al momento gravi, ma è stata ricoverata per accertamenti. Altri residenti risultano al momento irraggiungibili, ma non è ancora confermata la presenza di ulteriori persone coinvolte o intrappolate. In seguito alla gravità dell’accaduto, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto l’attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la sala operativa della Protezione civile della Prefettura, al fine di coordinare in modo centralizzato tutte le operazioni di salvataggio e verifica.