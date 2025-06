NAPOLI (rgl) – Cosmetici pericolosi per la salute in vendita nella zona industriale di Napoli. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 22.500 articoli destinati alla bellezza – tra cui ombretti, rossetti, matite per gli occhi, unghie finte e brillantini – risultati illegali e potenzialmente tossici per i consumatori. L’operazione, condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, rientra nel quadro dell’intensificazione delle attività di controllo economico del territorio, con particolare attenzione alla zona di via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris, cuore commerciale della città partenopea. Durante i controlli effettuati in alcuni esercizi commerciali e centri di vendita all’ingrosso, i finanzieri hanno scoperto che uno degli esercizi ispezionati esponeva migliaia di cosmetici contenenti sostanze vietate e tossiche, non dichiarate in etichetta o in violazione della normativa Ue sulla sicurezza dei prodotti. Al termine dell’intervento, l’intera merce è stata sequestrata e il titolare dell’attività, un cittadino cinese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per vendita di prodotti pericolosi e violazione delle norme sanitarie.