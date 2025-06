NAPOLI (rgl) – Tragedia sfiorata questa mattina alla stazione Museo della linea 1 della metropolitana di Napoli, dove una donna con problemi psichici si è lanciata sui binari proprio al sopraggiungere del convoglio. Era da poco passata l’alba, prima delle 7 del mattino, quando si è consumato l’episodio che, grazie alla prontezza del macchinista, non si è trasformato in dramma. L’autista del treno, accortosi della presenza improvvisa sui binari, ha azionato immediatamente la frenata d’emergenza, riuscendo a fermare la corsa in tempo. La donna, che secondo le prime informazioni avrebbe manifestato intenzioni suicidarie, è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto tempestivamente: ha riportato solo lievi contusioni. La frenata improvvisa ha causato la caduta di alcuni passeggeri all’interno delle carrozze, ma non si registrano feriti. Il convoglio, dopo i controlli di sicurezza di prassi, ha ripreso la corsa nel giro di pochi minuti, e non ci sono stati rallentamenti o disagi rilevanti al servizio. L’intervento si è svolto in coordinamento tra il personale Anm (Azienda Napoletana Mobilità), il 118 e le forze dell’ordine. La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti medici e sarà presa in carico dai servizi sanitari competenti. “La prontezza del macchinista e l’efficienza delle procedure di emergenza hanno evitato il peggio”, fa sapere Anm in una nota.