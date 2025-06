Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Polizia di Stato disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, in particolare nei quartieri sensibili della città. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno tratto in arresto un 46enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo in corso IV Novembre, il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno così rinvenuto 16 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,3 chili, due involucri di cocaina e un bilancino di precisione. L’uomo è stato quindi arrestato. Ma l’attività investigativa non si è fermata lì. Nel corso dello stesso servizio, in via Mastellone, i poliziotti hanno scoperto un altro nascondiglio: tra una rientranza di un muro e una struttura in ferro, era occultato un involucro di cocaina/crack da circa 150 grammi e un ulteriore bilancino di precisione. Infine, in una cantinola situata sempre nell’area, gli agenti hanno sequestrato 129 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 15 chili. Il totale dello stupefacente rinvenuto e sottratto al mercato illecito ammonta a oltre 16 kg, tra hashish e cocaina/crack, un colpo significativo al traffico di droga nella zona orientale del capoluogo campano.