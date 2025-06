Nascondeva hashish e cocaina in casa: polizia arresta 29enne

TORRE DEL GRECO (rgl) – Continua l’attività della Polizia di Stato per contrastare il traffico di droga nel territorio napoletano. Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio straordinario disposto dalla Questura di Napoli, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno tratto in arresto un 29enne napoletano, sorpreso con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato in via Lungo Giardino del Carmine mentre, a bordo di uno scooter, si dirigeva con atteggiamento sospetto verso un appartamento al piano terra. Dopo aver parcheggiato il mezzo, ha prelevato una busta dal sottosella e si è introdotto nell’abitazione. I poliziotti, appostati nei pressi, hanno osservato che l’uomo nascondeva il pacco all’interno di un mobile vicino al balcone. A quel punto, gli agenti sono intervenuti effettuando un controllo all’interno dell’appartamento. All’interno del mobile sono stati trovati 15 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 1,5 chilogrammi e 3 involucri di cocaina per un peso di circa 80 grammi. Per questi motivi, il 29enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.