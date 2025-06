NOLA (Alads) – Un luglio pieno di note, luci e sorprese: si accendono i riflettori su “Vulcano Buono Music Emotion 2025”, la prima edizione della rassegna estiva di concerti live organizzata dal centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Dal 5 al 31 luglio, l’arena eventi all’aperto del centro si trasformerà in un grande palcoscenico sotto le stelle, con spettacoli gratuiti e a pagamento che porteranno in provincia di Napoli alcuni dei volti più amati della scena musicale italiana. La manifestazione prende il nome di “Un’estate a tutto volume – Arena in Musica”, e si propone come un nuovo punto di riferimento per il tempo libero estivo, unendo musica, intrattenimento e shopping in un contesto sicuro e accogliente, adatto a tutte le età. Sul palco si alterneranno artisti capaci di coinvolgere pubblici diversi: Enrico Nigiotti (5 luglio, ingresso gratuito), il collettivo urban SLF – Solo La Fam (10 luglio, ingresso gratuito), il cantautore da milioni di streaming Alfa (17 luglio, a pagamento), il sempreverde Francesco Renga (18 luglio, con doppia opzione di accesso: gratuito in piedi o a pagamento con posto a sedere) e la giovane voce emergente Clara (31 luglio, ingresso gratuito). Oltre alla musica, ogni serata sarà arricchita da una Notte Bianca, con apertura straordinaria dei negozi della galleria commerciale oltre le 22 e l’avvio degli attesi saldi estivi, rendendo l’esperienza ancora più completa. Un’occasione perfetta per coniugare concerti, shopping e socialità. In particolare, la serata inaugurale di sabato 5 luglio offrirà anche animazione gratuita per bambini e famiglie, con spettacoli di ventriloquismo, teatro dei muppets ed esibizioni trasformiste, nelle piazze Capri e Amalfi dalle 19 alle 23. Con una programmazione eterogenea e inclusiva, Vulcano Buono si candida a diventare la nuova capitale estiva della musica live in Campania, dove cultura pop, divertimento e aggregazione si fondono per creare esperienze uniche. Un’estate a tutto volume, davvero.