Notte di fiamme a Tufino: rogo nella ex cava, aria irrespirabile

TUFINO (nellauro) – Una notte difficile per i residenti di Tufino, costretti a dormire con le finestre chiuse a causa dell’incendio che da ieri pomeriggio interessa l’area della ex cava Ruotolo-Tanagro, situata nei pressi del cimitero comunale. Il rogo, alimentato dal vento e dalla varietà dei rifiuti abbandonati nel sito, ha generato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. L’incendio, divampato nel tardo pomeriggio di ieri, è proseguito per tutta la notte ed è ancora in corso. All’interno dell’area si teme la combustione di materiali altamente inquinanti come plastiche, gomme e rifiuti indifferenziati, che stanno sprigionando nell’aria fumi acre e sgradevoli: “E’ qualcosa di insopportabile, non sappiano cosa sta bruciando e siamo preoccupati” dice il consigliere comunale Vincenzo Porcelli. Sul posto sono al lavoro, ininterrottamente, i vigili del fuoco del distaccamento di Nola. Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente difficili a causa del forte vento che da ore ostacola l’azione dei soccorritori. A esprimere la propria preoccupazione è stato anche il sindaco di Tufino, Michele Arvonio, che ha dichiarato: “Ringrazio per l’attenzione e la premura il Prefetto di Napoli e i vigili del fuoco per lo spirito di abnegazione e il grande lavoro svolto da ieri e che prosegue ancora. La situazione di questo sito (lo scorso anno ci fu anche il ritrovamento di rifiuti attraverso l’uso di un drone termico, nda), rappresenta un problema ambientale non nato oggi e che va risolto al più presto possibile”.