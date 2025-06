CICCIANO (Nello Lauro) – “Parole gravi e ingiustificabili, lontane dai valori della scuola”. Il liceo statale “Enrico Medi” di Cicciano prende ufficialmente le distanze da Stefano Addeo, il docente autore del post social contro la figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Con una nota apparsa sul sito dell’istituto, la dirigente scolastica Anna Iossa, a nome dell’intera comunità scolastica, esprime “profonda riprovazione” per quanto accaduto e assicura pieno impegno a difesa di un ambiente educativo sano, civile e rispettoso. “L’istituto tutto si dissocia dalle esternazioni – si legge nel comunicato – ed esprime biasimo per quanto postato dal docente sui social, il cui contenuto non risponde ai principi di rispetto, educazione ai valori civili e di responsabilità, che ogni membro della comunità scolastica è chiamato a promuovere”. La dichiarazione arriva in un momento di bufera mediatica, dopo che l’insegnante di Tedesco aveva pubblicato nel pomeriggio di ieri un messaggio offensivo e minaccioso nei confronti della figlia della premier. Il contenuto, rimosso poco dopo, ha scatenato reazioni indignate da tutto l’arco politico e ha portato all’avvio di indagini da parte delle autorità scolastiche con l’iter già avviato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Nel suo messaggio, la dirigente Iossa sottolinea che il liceo “Medi” è e vuole restare un luogo di crescita culturale e di confronto civile, in cui “dialogo e rispetto reciproco rappresentano valori imprescindibili”. “Nessuno mai dovrà più sentirsi minacciato in modo così spregevole”, conclude la nota, ribadendo “solidarietà e vicinanza” alla premier Giorgia Meloni e l’impegno dell’istituto a garantire un ambiente educativo sereno per tutti”.