MILANO (rgl) – Ergastolo confermato in appello per Alessandro Impagnatiello, il 32enne che il 27 maggio 2023 ha ucciso con 37 coltellate la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, nell’abitazione condivisa a Senago, nel Milanese. La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano, presieduta dalla giudice Ivana Caputo, è arrivata nel pomeriggio dopo appena due ore di camera di consiglio e una discussione durata mezza giornata. I giudici hanno confermato l’ergastolo già inflitto in primo grado, riconoscendo anche in secondo grado le aggravanti della crudeltà e della convivenza, ma escludendo quella della premeditazione, come richiesto dalla difesa. Il delitto avvenne dopo che Giulia si era confrontata, nel pomeriggio dello stesso giorno, con l’altra donna con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela, smascherando mesi di menzogne. Di fronte al crollo del suo doppio gioco, l’ex barman reagì con una ferocia inaudita, aggredendo e uccidendo la giovane 29enne. Dopo l’omicidio, Impagnatiello tentò per due volte di bruciare il cadavere, prima di decidere di nasconderlo dietro ad alcuni box a poche centinaia di metri da casa. Nei giorni seguenti finse di ignorare quanto accaduto, simulando la scomparsa di Giulia e presentandosi dai carabinieri per denunciarne la sparizione. Continuava perfino a inviarle messaggi sul cellulare, nel tentativo di allontanare i sospetti. La difesa, rappresentata dall’avvocata Giulia Geradini, aveva chiesto l’esclusione anche dell’aggravante della crudeltà, ma la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per confermarla. Alessandro Impagnatiello è rimasto impassibile alla lettura della sentenza del processo d’appello con cui gli è stata confermata la condanna all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Quando la presidente della Corte ha pronunciato il verdetto, lui era in piedi nei primi banchi accanto alla sua legale Giulia Geradini e non ha avuto alcuna reazione. In lacrime i genitori della vittima.- La Corte di Assise d’appello di Milano si è riservata sulla richiesta di ammettere Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo anche in secondo grado, a un percorso di giustizia riparativa. La sostituta procuratrice generale e il legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti avevano chiesto il rigetto dell’istanza.