BOSCOTRECASE (rgl) – Un grande gesto di umanità ha segnato un momento storico per l’ospedale di Boscotrecase. Per la prima volta nella struttura ospedaliera è stata effettuata una donazione di cornee, resa possibile dalla generosità dei familiari di un paziente deceduto, un uomo di 75 anni ricoverato in rianimazione, per il quale era stato accertato il decesso per morte cardiaca. A proporre questa possibilità sono stati gli stessi operatori sanitari, che hanno accompagnato la famiglia in un momento di profondo dolore, offrendo loro l’occasione di trasformare la perdita in un atto di solidarietà verso il prossimo. Senza alcuna esitazione, i parenti hanno acconsentito al prelievo delle cornee, un tessuto che può essere donato anche a cuore fermo, ovvero a distanza di 20 minuti dall’accertamento della morte cardiaca. L’intervento è stato eseguito con il supporto del team di rianimazione, coadiuvato dagli oculisti: una sinergia che ha reso possibile il primo evento donativo di questo tipo presso il presidio boschese. A sottolineare il valore dell’accaduto è il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo: “La struttura ospedaliera di Boscotrecase si proietta sempre più verso la crescita professionale e medica, ma soprattutto verso una gestione che pone al centro i principi di umanizzazione delle cure. Un gesto come questo rappresenta un grande esempio di civiltà, che apre nuove prospettive per l’intera comunità sanitaria”.