Tragedia nella notte a Napoli, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in via Nuova Toscanella, nel quartiere Chiaiano. L’uomo era alla guida di uno scooter Honda SH300 quando, intorno alle 2, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L’incidente si è verificato nei pressi dell’Asl: il motociclista è caduto rovinosamente al suolo, finendo contro il bordo del marciapiede alla sua destra. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Allertati i soccorsi, il 32enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvargli la vita. Alle 7 del mattino è stato constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Si stanno ascoltando eventuali testimoni e verificando la presenza di impianti di videosorveglianza nella zona. Il motociclo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti tecnici, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà la necessità di un’autopsia.