AVERSA (rgl) – Un grido di gioia e gratitudine ha rotto il silenzio nel pomeriggio di ieri nella sala comando dei carabinieri della compagnia di Aversa. A emetterlo è stata una turista americana di 37 anni, sollevata e incredula per aver ritrovato il proprio borsello, smarrito poche ore prima nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud. In viaggio in Italia insieme al suo compagno, la donna aveva fatto una breve sosta a Caserta prima di ripartire verso Sorrento. Durante il tragitto, però, si è resa conto di aver perso un borsello contenente 837 euro in contanti, documenti di viaggio, dispositivi elettronici ed effetti personali. Un imprevisto che rischiava di compromettere l’intera vacanza. Il borsello è stato notato da un 25enne originario di Lecce, che stava transitando in auto proprio lungo quel tratto autostradale. Accortosi immediatamente dell’importanza del contenuto, il giovane non ha esitato a recarsi presso la compagnia dei carabinieri di Aversa, dove ha consegnato il tutto. Grazie ai documenti all’interno, i militari sono riusciti a rintracciare la donna e a contattarla. Il lieto fine si è consumato poche ore dopo, intorno alle 18, quando la coppia americana si è recata personalmente al comando dell’Arma per riabbracciare il proprio borsello e ringraziare sia il giovane leccese che i carabinieri per il gesto di grande civiltà e per la rapidità dell’intervento.