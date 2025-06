TORRE DEL GRECO (rgl) – Un nuovo colpo alla pesca di frodo è stato messo a segno nelle acque del golfo partenopeo. Nella giornata odierna, una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, in servizio di pubblica utilità “117”, ha intercettato due motopesca intenti in attività di pesca illegale nello specchio d’acqua antistante il comune di Torre del Greco. Le due imbarcazioni sono state sorprese mentre operavano con reti a circuizione a una distanza dalla costa inferiore a quella consentita dalla normativa vigente. Per i comandanti delle unità sono scattate sanzioni amministrative pari a 12.000 euro complessivi, oltre al sequestro del pescato, pari a circa una tonnellata di aringhe, e dell’attrezzatura impiegata per l’attività illecita. Le forze navali della Guardia di Finanza hanno anche proceduto alla decurtazione di 12 punti dalle licenze di pesca dei responsabili. Il pescato, ancora vivo, è stato reimmesso in mare, secondo quanto previsto per i casi di pesca in frode. L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli di polizia economico-finanziaria sulla filiera ittica e della consueta attività di Polizia del Mare, che il reparto aeronavale partenopeo assicura senza interruzioni 24 ore su 24. Particolare attenzione viene riservata alle aree marine protette e ai tratti di costa maggiormente esposti alle attività illecite di prelievo indiscriminato di risorse ittiche.