Pesta la madre per rubarle la borsa con 40 euro: arrestato 32enne

Una brutale aggressione familiare ha sconvolto nella tarda serata di ieri il centro di Sant’Arpino, nel Casertano. Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato violentemente la madre 67enne per impossessarsi di appena 40 euro custoditi nella sua borsetta. Il drammatico episodio si è consumato in strada, nei pressi dell’abitazione della donna, sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti e della figlia maggiore, che hanno tentato invano di fermare l’aggressore. In forte stato di agitazione, il 32enne ha continuato a colpire e spintonare la madre fino a farla rovinare sull’asfalto. Solo l’intervento della sorella, che ha chiamato il numero di emergenza 112, ha permesso di attivare rapidamente i soccorsi. Giunti sul posto, i militari della stazione di Sant’Arpino hanno trovato la vittima ferita e scioccata, assistita dai familiari e da alcuni residenti accorsi per aiutare. Poco dopo, è stata formalizzata l’ennesima denuncia contro il figlio violento, che nel frattempo si era dato alla fuga con il denaro sottratto. Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblica, i Carabinieri hanno ricostruito in dettaglio le fasi dell’aggressione e individuato il percorso di fuga dell’uomo, riuscendo a rintracciarlo e bloccarlo poco dopo. Il 32enne è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. È accusato di rapina aggravata ai danni di un familiare.