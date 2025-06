Giallo nella notte a Marano di Napoli, dove un uomo di 53 anni è stato brutalmente aggredito per ragioni ancora sconosciute. L’episodio si è consumato sul corso Mediterraneo, una delle arterie principali della città, dove il 53enne – già noto alle forze dell’ordine – sarebbe stato colpito con violenza da soggetti al momento ignoti. L’uomo si è presentato intorno alla mezzanotte al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, con evidenti traumi al volto e al corpo. I sanitari, dopo le prime cure, hanno emesso una prognosi di 21 giorni prima di dimetterlo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno avviato immediatamente le indagini per far luce su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, la vittima sarebbe stata aggredita da più persone, fuggite subito dopo l’attacco. I motivi dell’aggressione restano oscuri, così come l’identità degli autori. Gli inquirenti stanno ora analizzando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo eventuali testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.