Pinguini Tattici Nucleari, al via tour negli stadi: tappa anche a Napoli

Parte domani, sabato 7 giugno, dalla Rcf Arena-Campovolo di Reggio Emilia il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, band capace di collezionare 81 dischi di Platino e 10 d’oro, riportare il pop in classifica, parlare ad un pubblico eterogeneo e riempire i concerti (loro è il record di spettatori paganti per un singolo concerto di una band italiana). Sì continua poi con altri otto live negli stadi, con una doppia data a Milano, per un tour che si avvia al sold out generale. Queste le altre date di Tour Stadi 2025, organizzato e prodotto da Magellano Concerti: 10 e 11 giugno Milano – stadio San Siro; 14 giugno Treviso – arena della Marca; 17 giugno Torino – stadio Olimpico Grande Torino; 21 giugno Ancona – stadio del Conero; 25 giugno Firenze – Visarno Arena; 28 giugno Napoli – stadio Diego Armando Maradona; 4 luglio Roma – stadio Olimpico. I concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, che tornano negli stadi per il loro secondo tour, sono caratterizzati da un’atmosfera intima e allo stesso tempo dinamica, durante i quali brani più melodici si alternano a momenti di grande energia sul palco. Le loro esibizioni sono spesso ricche di entusiasmo, con una forte interazione con il pubblico. Non mancheranno live alcune hit del passato, ma anche i brani di Hello World, il loro ultimo album che ha esordito ai vertici delle classifiche e ha ottenuto la certificazione Doppio Platino. La loro musica si distingue per un mix di leggerezza e profondità, con testi che trattano di temi quotidiani, relazioni e riflessioni personali, il tutto accompagnato da un sound energico e coinvolgente.