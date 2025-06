POGGIOMARINO (rgl) – Tragedia sul lavoro questa mattina in via Arcivescovo D’Ambrosio a Poggiomarino, dove un operaio di 55 anni ha perso la vita cadendo da un’altezza di circa tre metri mentre era impegnato in operazioni di scarico merci. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo, dipendente di una ditta attiva nel settore del trasporto su strada, si trovava a bordo di un mezzo pesante per le consuete attività di consegna. Durante le manovre di scarico, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio precipitando al suolo. L’impatto è stato violentissimo: l’operaio è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità, anche in relazione al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i militari stanno raccogliendo testimonianze tra i colleghi della vittima e i titolari della ditta. Il luogo dell’incidente è stato messo in sicurezza e il mezzo sottoposto a rilievi tecnici.