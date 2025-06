POMIGLIANO (rgl) – Proseguono senza sosta gli interventi della Polizia Locale nel quartiere ex 219, da anni al centro dell’attenzione per gravi criticità abitative. Nella giornata di ieri, gli agenti diretti dal tenente Andrea D’Ambrosio hanno eseguito lo sgombero di due locali condominiali, impropriamente trasformati in abitazioni senza alcun titolo legittimo di occupazione. L’operazione si inserisce in un piano strategico più ampio, promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, che mira a ripristinare la legalità urbana e a tutelare i residenti nei quartieri popolari, dove le occupazioni irregolari continuano a rappresentare un’emergenza. Non si tratta di un caso isolato: già lo scorso maggio, nel complesso del “Parco Partenope”, due locali al piano terra erano stati sgomberati. In quella circostanza, tra gli occupanti figurava anche una donna con due figli minori, già raggiunta da un provvedimento di sgombero nel 2024, ma rientrata successivamente nell’immobile in modo abusivo. Entrambi gli alloggi furono posti sotto sequestro e gli occupanti denunciati.

“L’azione in corso – spiegano dagli uffici comunali – testimonia la volontà dell’Amministrazione di contrastare con fermezza ogni forma di illegalità, nella convinzione che la sicurezza urbana passi anche dal rispetto delle regole e dalla restituzione degli spazi comuni alla cittadinanza”. Il piano operativo prevede un monitoraggio costante del territorio da parte della Polizia Locale, in sinergia con i servizi sociali e sanitari, con un approccio integrato che unisce legalità e inclusione. Tra gli obiettivi anche la prevenzione dei reati di genere, spesso legati a situazioni di degrado abitativo. Contestualmente, il Comune sta rafforzando gli strumenti di sostegno sociale per le fasce più fragili, sottolineando che “giustizia sociale e rispetto della legge devono camminare insieme per costruire una città più vivibile, equa e solidale”.