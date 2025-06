POMIGLIANO (rgl) – Fine settimana di controlli intensificati a Pomigliano d’Arco, dove la Polizia Locale è intervenuta in modo deciso contro il fenomeno delle baby gang che, negli ultimi tempi, ha turbato la serenità della movida cittadina. Nel corso di un’operazione mirata condotta dal Nucleo Sicurezza Urbana, gli agenti hanno fermato alcuni minorenni coinvolti in atti di violenza ai danni di coetanei. I controlli si sono concentrati nelle zone già segnalate come sensibili, spesso teatro di aggressioni tra adolescenti. Durante la perlustrazione, i vigili hanno sorpreso un gruppo di giovani in flagranza di reato, intenti ad aggredire altri ragazzi. L’intervento tempestivo ha permesso l’identificazione dei responsabili, tra cui un minore già coinvolto in un precedente episodio violento avvenuto pochi giorni prima nei pressi delle giostre di via Roma. In quell’occasione era stato utilizzato anche un tirapugni. Grazie alla testimonianza della vittima e agli accertamenti immediati, è stato possibile collegare i due episodi. Il giovane, residente in un comune limitrofo, risulta già affidato ai servizi sociali di Napoli. Tutti i minori fermati sono stati riaffidati alle rispettive famiglie e deferiti alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Rimane attivamente ricercato un secondo aggressore, attualmente in fuga. Le indagini sono tuttora in corso. La Polizia Locale ha annunciato il rafforzamento della presenza sul territorio, con controlli mirati nelle ore serali del weekend, soprattutto nei punti a rischio. Il Comune e le autorità locali hanno espresso pieno sostegno all’azione repressiva delle forze dell’ordine, sottolineando l’urgenza di un intervento sinergico tra istituzioni, scuola e famiglie per contrastare il disagio giovanile e prevenire nuove derive violente.