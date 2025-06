POMPEI (rgl) – Violenta rissa nella serata di ieri a Pompei, in via Sacra, dove tre uomini si sono affrontati con estrema aggressività utilizzando posate, piatti e bicchieri come armi improvvisate, prelevati dai tavolini esterni di un esercizio commerciale. La scena, a metà tra l’assurdo e il pericoloso, non è passata inosservata a un agente del commissariato di Portici-Ercolano, libero dal servizio, che ha assistito all’accaduto e ha immediatamente allertato i colleghi del commissariato locale. L’intervento congiunto della polizia di stato e dei carabinieri del gruppo di Torre Annunziata ha permesso di bloccare i tre protagonisti della rissa: si tratta di un 28enne e un 42enne di origini marocchine, entrambi già noti alle forze dell’ordine, e di un cittadino cinese di 51 anni. I primi due sono stati fermati in via Sacra dagli agenti di polizia, mentre il terzo, dopo un tentativo di fuga e una colluttazione con i carabinieri, è stato raggiunto e arrestato in piazza XXVIII Marzo. Addosso aveva ancora alcune posate sottratte dai tavolini del locale coinvolto, motivo per cui, oltre all’accusa di rissa aggravata, lesioni personali e danneggiamento, è stato denunciato anche per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.