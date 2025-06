BENEVENTO (rgl) – Un gruppo criminale ritenuto responsabile di numerosi colpi in istituti bancari e uffici postali, operante tra Campania e Basilicata, è stato smantellato dai carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita. L’operazione, eseguita nella mattinata di oggi, è scattata all’esito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, coordinata da Gianfranco Scarfò. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini e di arresti domiciliari per una donna, tutti gravemente indiziati – in concorso – dei reati di rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio del denaro provento delle attività criminali. Secondo gli investigatori, il gruppo – composto da due uomini originari della valle telesina e da un terzo proveniente dall’area napoletana – avrebbe agito in modo organizzato e con spostamenti anche fuori dalla Campania, prendendo di mira sportelli bancari e postali in diverse regioni. Le indagini sono partite in seguito alla rapina del 23 maggio 2023 all’ufficio postale di Melizzano, nel Beneventano, dove tre persone, travisate e armate di coltello, riuscirono ad impossessarsi di 28.750 euro in contanti. Grazie a un’immediata attività investigativa condotta dai carabinieri, anche mediante l’analisi di sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, pedinamenti, testimonianze, sequestri e persino una relazione tecnica antropometrica, è stato possibile risalire all’identità degli autori materiali del colpo. Gli elementi raccolti hanno inoltre permesso di collegare i tre indagati ad altri episodi: una tentata rapina il 1° agosto 2023 alla filiale Bper di Eboli (Salerno) e una rapina consumata il 9 agosto 2023 presso la sede del Monte dei Paschi di Siena di Balvano (Potenza).