Una serata folle quella di ieri a Frattamaggiore, dove un uomo di 45 anni, residente a Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto ha avuto inizio in via Massimo Stanzione, dove gli agenti del commissariato di Frattamaggiore sono intervenuti in seguito a una segnalazione di un comportamento aggressivo tenuto da una persona coinvolta in un incidente stradale. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato già presenti gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del sinistro. Secondo quanto riferito dai vigili urbani, il 45enne – uno dei soggetti coinvolti nell’incidente – si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica e si era rifiutato di sottoporsi ai test per verificare l’assunzione di alcol o stupefacenti. Alla vista degli agenti del commissariato, l’uomo ha iniziato a inveire violentemente anche contro di loro. Ogni tentativo di riportarlo alla calma si è rivelato inutile, e i poliziotti, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccarlo e a condurlo nell’auto di servizio. Ma nemmeno lì la situazione si è placata: una volta a bordo della volante, l’arrestato ha continuato a colpire con calci e pugni i finestrini e la paratia divisoria, mantenendo una condotta fortemente aggressiva. Alla luce dei fatti, il 45enne è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.