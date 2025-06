Salerno diventa un grande gioco urbano: torna “Il Viaggio al Tesoro”

Salerno si trasforma in un grande gioco a cielo aperto con il ritorno de “Il Viaggio al Tesoro”, l’attesissimo urban game targato VeniVerso, che animerà il centro storico sabato 21 giugno. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Salerno e organizzato in collaborazione con l’associazione Limen, promette una serata ad alta tensione tra enigmi, rebus, giochi di logica e una sana dose di adrenalina. L’evento, che negli anni ha saputo unire cultura, divertimento e socialità, coinvolgerà squadre da 3 a 5 partecipanti pronte a sfidarsi a colpi di enigmi, rebus, quiz e giochi interattivi, alla ricerca di un misterioso tesoro nascosto tra le strade più suggestive della città. La partenza è fissata per le 21 dalla Casa del Combattente, da dove i partecipanti inizieranno un’avventura immersiva tra monumenti storici, leggende urbane e sfide di gruppo, in un’atmosfera tra gioco, cultura e mistero. “Il Viaggio al Tesoro di VeniVerso è la più emozionante esperienza urban tra le strade di Salerno”, ha spiegato Vincenzo Martino, ideatore del progetto. “La nostra missione è valorizzare il territorio e la partecipazione dei giovani, attraverso un format che stimola la cooperazione, il pensiero critico e il senso di comunità”. Un’esperienza coinvolgente pensata anche per chi non ha già una squadra: è infatti possibile iscriversi singolarmente, e si verrà inseriti in un team di nuovi amici, pronti a condividere il gioco e l’adrenalina della caccia al tesoro. A rendere ancora più speciale la serata saranno i premi in palio, pensati per sostenere e promuovere le realtà locali, rendendo la sfida non solo divertente ma anche utile per la promozione del territorio.

Per iscrizioni e dettagli sull’evento: www.veniverso.com