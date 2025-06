NAPOLI (alads) – Cambia il volto della sanità pubblica in Campania. La Giunta Regionale ha proceduto alla nomina dei nuovi Direttori Generali di quindici aziende sanitarie della regione. Per quanto riguarda le Asl, la direzione dell’Asl di Avellino è stata affidata a Concetta Conte, mentre a guidare l’Asl di Benevento sarà Tiziana Spinosa. Alla testa dell’Asl di Caserta va Mario Ferrante, mentre l’Asl Napoli 1 Centro sarà diretta da Gaetano Gubitosa. Nuova direttrice anche per l’Asl Napoli 2 Nord, dove è stata designata Monica Vanni, mentre l’Asl Napoli 3 Sud sarà guidata da Giuseppe Russo. Infine, Gennaro Sosto è stato nominato nuovo Direttore Generale dell’Asl di Salerno. Importanti avvicendamenti anche nelle Aziende Ospedaliere: Antonio D’Amore assume la guida del Cardarelli di Napoli, il maggiore ospedale del Sud Italia, mentre Anna Iervolino è stata indicata al vertice dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Al Moscati di Avellino arriva Germano Perito, mentre a dirigere il San Pio di Benevento sarà Maria Morgante. Per le strutture universitarie, la Giunta ha proposto Elvira Bianco come direttrice dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”, Mario Iervolino per l’AOU Luigi Vanvitelli e Ciro Verdoliva per l’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. In questi casi, come previsto dalla normativa, la proposta di nomina sarà inviata ai rispettivi Rettori delle Università di riferimento per il parere di intesa. Infine, la direzione dell’IRCCS Fondazione Pascale, centro oncologico di rilievo nazionale, sarà affidata a Maurizio Di Mauro. Contestualmente, a seguito del passaggio di Gaetano Gubitosa all’Asl Napoli 1 Centro, è stato disposto l’avvio delle procedure per la selezione del nuovo direttore dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, attualmente vacante.