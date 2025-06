Una tragedia ha sconvolto la comunità di Saviano nella mattinata di oggi. Un uomo di 55 anni, Carmine N., è morto nell’incendio scoppiato all’interno della propria abitazione in corso Europa. Le fiamme si sarebbero propagate dal piano superiore della casa, dove la vittima si trovava al momento dell’accaduto. Madre e fratello, rispettivamente di 87 e 58 anni, che si trovavano al piano terra, sono stati tratti in salvo dai soccorritori e affidati alle cure mediche. Entrambi sono rimasti feriti ma le loro condizioni, al momento, non sarebbero gravi. L’allarme è scattato poco dopo le 7. I carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti immediatamente sul posto insieme ai vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento. La casa è stata evacuata, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio. Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe essersi sviluppato per cause accidentali, ma nessuna ipotesi viene al momento esclusa. Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, che si è recato personalmente sul luogo della tragedia: “Ancora un evento luttuoso, che riapre ferite mai sopite, ha colpito stamani la comunità di Saviano”, ha dichiarato. “Con grosso affetto e tanta solidarietà siamo vicini alla famiglia di Carmine, vittima di un incendio sviluppatosi all’interno dell’abitazione che condivideva con i genitori. Sono stato presente sul luogo della disgrazia fin dall’immediatezza dell’accaduto ed ho interessato tutti gli uffici di competenza per i necessari supporti, ivi compresa la eventuale sistemazione altrove dei familiari del povero Carmine”.