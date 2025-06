VICO EQUENSE (alads) – Attimi di angoscia nella mattinata di ieri a Vico Equense, quando un bambino di sei anni si è improvvisamente allontanato da un parco giochi nel centro cittadino. Il piccolo era con la propria madre quando, nel giro di pochi istanti, si è dileguato tra la folla. La madre, visibilmente scossa, ha tentato di contattare il 112 ma, sopraffatta dall’ansia, non è riuscita a comunicare l’accaduto con chiarezza. Sono stati gli operatori sanitari del vicino ospedale di Vico Equense, dove la donna si è precipitata in cerca di aiuto, ad allertare tempestivamente i carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma hanno mobilitato tutte le pattuglie disponibili lungo la Costiera e hanno coinvolto anche la polizia locale. Fondamentale si è rivelata l’intuizione del comandante della stazione carabinieri Giuseppe Giudice, che in passato ha guidato anche la stazione di Cicciano, che ha deciso di ripercorrere insieme alla madre del piccolo il tragitto che avevano fatto per raggiungere il parco. Dopo circa 30 minuti di intense ricerche il bimbo è stato ritrovato sano e salvo nei pressi di una strada laterale. Il piccolo si era incamminato nella direzione in cui pensava di trovare il suo papà. Il piccolo è stato subito riabbracciato dalla madre tra le lacrime e l’emozione generale. Nessuna conseguenza fisica per lui, solo un grande spavento.