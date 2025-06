AVELLINO (rgl) – Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Grottaminarda, lungo la Statale 90, per cause ancora in fase di accertamento. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, provocando la morte di una donna di 72 anni, residente in zona, che viaggiava come passeggera su una delle due auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, i vigili del fuoco di Grottaminarda e i soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. I due conducenti dei veicoli coinvolti sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale “Moscati” di Avellino per accertamenti e cure. Le loro condizioni non sarebbero al momento critiche, ma sono sotto osservazione. I carabinieri hanno avviato i rilievi e le indagini del caso per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rilievi tecnici.