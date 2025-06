Scontro frontale tra due auto, tre feriti: paura per una donna incinta

AVELLINO (rgl) – Paura sulla Statale 90, all’altezza di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, dove nella serata di ieri due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è avvenuto lungo un tratto particolarmente trafficato della statale, coinvolgendo due uomini di 36 e 25 anni. Ad avere la peggio è stato il conducente più giovane, trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. Il 36enne e una donna in stato interessante, che viaggiava al suo fianco, sono stati accompagnati all’ospedale di Ariano Irpino. Nessuno dei tre feriti risulta in pericolo di vita. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi del caso e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati.