Scooter con tre adolescenti a bordo finisce contro auto: sono gravi

Una tragedia sfiorata. Nella notte appena trascorsa i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti in via Napoli a Mugnano per un incidente stradale che ha coinvolto quattro persone, tra cui tre adolescenti. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Marano, intervenuti immediatamente sul posto, si sarebbe verificato un impatto tra una Fiat Bravo, con alla guida un uomo di 52 anni, e uno scooter Beverly a bordo del quale viaggiavano tre giovanissimi: un ragazzo di 18 anni, una ragazza di 15 e un altro di 16. Lo scooter, a seguito della collisione, ha terminato la sua corsa contro un’auto parcheggiata lungo la strada. Le condizioni dei tre ragazzi sono apparse da subito gravi. Il personale del 118, intervenuto rapidamente, li ha trasferiti d’urgenza negli ospedali di Giugliano in Campania e Pozzuoli. Tutti e tre sono stati sottoposti a interventi chirurgici per fratture multiple e la prognosi, al momento, resta riservata. I carabinieri hanno avviato i rilievi e le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità