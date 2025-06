“Silent Hortense”: Napoli accoglie l’arte del silenzio di Jaume Plensa

Da oggi, mercoledì 5 giugno, Napoli si arricchisce di un nuovo suggestivo elemento nel suo paesaggio urbano: è stata infatti inaugurata in piazza Municipio “Silent Hortense”, l’opera monumentale firmata dal celebre scultore spagnolo Jaume Plensa, tra i maggiori protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. La scultura, alta circa nove metri e realizzata in resina poliestere, rappresenta il volto sereno e meditativo di una giovane donna, parzialmente coperto dalle mani: un gesto silenzioso, intimo, che invita alla riflessione, alla sospensione e all’ascolto interiore. Hortense, questo il nome della figura, è il simbolo di un’umanità che cerca il silenzio come forma di resistenza, bellezza e introspezione.

“Silent Hortense” rappresenta il terzo appuntamento del progetto Napoli Contemporanea 2025, promosso dal sindaco Gaetano Manfredi e curato da Vincenzo Trione, con l’intento di portare l’arte fuori dai luoghi tradizionali per restituirla alla città, trasformando piazze e quartieri in veri e propri spazi di dialogo e creatività. “L’opera che Jaume Plensa ha portato a Napoli – ha dichiarato il sindaco Manfredi – è un’immagine di intensa delicatezza e profondità. Un simbolo di introspezione, che si staglia nel cuore pulsante della città, tra storia millenaria e presente in trasformazione. Con Napoli Contemporanea vogliamo portare l’arte tra la gente, renderla strumento di trasformazione urbana e sociale”. Plensa, che negli ultimi 40 anni ha esposto nei maggiori musei del mondo e installato opere iconiche in città come New York, Chicago, Taipei e Barcellona, porta a Napoli uno dei suoi “ritratti del silenzio”. L’opera mescola antico e contemporaneo: pur realizzata con tecnologie digitali, richiama la statuaria classica per perfezione e presenza. Ma la sua modernità sta nel significato: un invito urgente alla riflessione, in un’epoca invasa da rumori, parole e distrazioni.

“Silent Hortense è un’opera sospesa tra visibile e invisibile – ha spiegato Plensa – un gesto silenzioso in uno spazio vivo come quello di Piazza Municipio. Rappresenta il nostro mondo interiore in dialogo con la città”. Silent Hortense sarà visibile fino al 19 agosto 2025. L’opera si inserisce in un programma che ha già visto protagonisti artisti del calibro di Michelangelo Pistoletto, Antonio Marras, Francesco Vezzoli, Marinella Senatore, Marcello Jori, Chiara Passa, Davide Quayola e Mimmo Jodice, tutti coinvolti in installazioni urbane pensate per la città. L’opera di Plensa sarà anche al centro del percorso educativo “Giro Giro Napoli”, ciclo di visite guidate e laboratori interattivi rivolti a bambini dai 6 anni in su, per avvicinare i più piccoli al linguaggio dell’arte contemporanea. Tre gli appuntamenti previsti: 14 giugno in Piazza Municipio, 12 luglio in Piazza Mercato, 19 luglio a Castel Nuovo, a cura di Le Nuvole.