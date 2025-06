Sfrecciavano per le vie del centro di Aversa a bordo di una Fiat 500 Abarth, trasformando una bravata in un vero e proprio raid ai danni di ignari passanti. I due giovani, un 19enne di Casaluce e un 20enne di Frignano, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Teverola per molestia o disturbo alle persone e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I ragazzi si sono resi protagonisti di una serie di atti pericolosi e immotivati, girando per la città brandendo una pistola ad aria compressa, con la quale sparavano pallini in gomma contro i pedoni. Tra i bersagli, anche una donna di 61 anni di Trentola Ducenta, che si trovava a passeggio con la figlia nel cuore della città normanna. È stata colpita al volto da un pallino, riportando un gonfiore evidente. La sua testimonianza, assieme a quelle di altri passanti e alle immagini delle telecamere presenti in zona, è stata determinante per rintracciare i due responsabili. L’indagine si è chiusa nel giro di poche ore. I carabinieri hanno bussato alla porta dei due giovani e, messi di fronte alle proprie responsabilità, entrambi hanno confessato. In particolare, il 19enne ha consegnato spontaneamente l’arma usata per compiere le azioni, che è stata immediatamente sequestrata. Il gesto, che i ragazzi avevano probabilmente sottovalutato come una “ragazzata”, si è rivelato ben più grave: non solo per le lesioni causate, ma anche per il clima di paura e allarme generato nel centro cittadino.